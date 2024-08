No programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 29, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira estiveram à conversa com os familiares de alguns concorrentes do 'Dilema', entre eles José Martinho, pai de Marie.

Ao ouvi-lo, visivelmente emocionada, a apresentadora elogiou o convidado.

"Tenho um profundo respeito por si", começou por dizer.

"Quando a conheci [a Marie] no 'Big Brother', acho que já lhe tinha dito... Acho que enquanto pai tem sido extraordinário a fazer a gestão de uma filha que não é fácil, que como disse lhe calhou a si (…). A única coisa que o Zé lhe deu até hoje foi amor, que é a única coisa que um pai deve dar a uma filha", realça.

"Nenhum de nós sabe o percurso que ela fez, o que ela sentiu e como o José teve de andar ali devagarinho a abraçá-la para ela não cair... e ela caiu", completa.

