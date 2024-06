Juan Carlos de Espanha não é conhecido por ter muitas restrições alimentares ou não gostar de muitos alimentos, mas há um, em particular, que detesta e nunca come, seja qual for a ocasião.

E é algo relativamente comum e muito apreciado por outro soberano europeu, o rei Carlos III: Cogumelos.

O motivo pelo qual não ingere este alimento remonta à sua infância. Na Suíça, enquanto passeava no bosque com os primos, Dom Juanito - como era conhecido naquela época - apanhou cogumelos selvagens e comeu-os, tendo tido uma intoxicação alimentar.

Desde então tem aversão não só a cogumelos como a outros fungos, como as trufas, sendo os únicos alimentos que não consome, segundo revela a imprensa espanhola.

