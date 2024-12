"Há quem só veja férias, há quem só veja futilidade, mas a realidade está aqui. Sem filtros. Lutamos muito, trabalhamos muito para conseguirmos aquilo que sempre sonhámos". Foi com estas palavras que Cristiana Jesus começou por descrever a publicação que fez no Instagram.

A ex-concorrente do 'Secret Story' publicou uma fotografia em que aparece junto de Cláudio Alegre no meio de várias caixas, destacando as longas horas de trabalho.

"Nunca fui de me conformar com pouco, nem faz parte de mim. Nunca fui iludida, sempre tive os pés bem assentes na terra. Ser empreendedor é isto. Não é apenas vestir um fato e ir a uma reunião. É um lodo com uma exaustão associada. É abrir a loja no shopping às 10h, abrir a escola de dança às 16h, cuidar do meu filho enquanto está doente, adormecê-lo fingindo que vou dormir toda a noite agarrada a ele para depois ir para um espetáculo e no fim embalar todas as vossas encomendas para que nada falhe", relatou.

"Às vezes falha. Mas estamos cá para as resolver. É duro. Por isso quando há um merecido descanso não julguem, nestas alturas ninguém queria estar na nossa pele. Depois de tantos 'nãos' estou aqui. A seguir o meu caminho. Injustiçada muitas vezes. Mas estou aqui. Estamos aqui", completou.