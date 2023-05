Depois de em março ter anunciado que foi mãe pela segunda vez, Júlia Belard decidiu colocar em cima da mesa o assunto 'levar bebés para casamentos'.

A figura pública contou que recebeu convites de casamentos mas ainda não sabe se irá ou não marcar presença.

O tema foi comentado por seguidoras de Júlia Belard e a atriz destacou as respostas que recebeu.

"Obrigada pelas vossas respostas em relação aos casamentos! Muitas pessoas disseram que levam os filhos, algumas que optam por levar alguém para que fique com o bebé uns bocados (fiz isto com o Matias com muito pouco tempo também) e outras dizem que não vão mesmo", começou por dizer numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

"A viagem no ovo é sempre chata, os meus filhos não gostam e choram bastante em bebés, e ele também não tem as vacinas ainda (que é o que mais me preocupa). Vamos ver", explicou.



© Instagram

"Há pessoas que dizem que deixam com avós ou pessoas de confiança. Para nós não é uma opção. E também há quem diga que está fora de questão levar um bebé tão pequeno para um casamento cheio de pessoas", acrescentou numa outra publicação. "Tudo depende do bebé, dos pais, da ajuda que se tem, etc", continuou.



© Instagram

Mas não ficou por aqui e ao mostrar uma nova imagem do filho mais novo, escreveu ainda: "Sempre a rir este boneco. Alguma vez viram uma mãe com um sling num casamento? É uma opção?"



© Instagram

De recordar que além do bebé que nasceu recentemente, Júlia Belard e o companheiro, Francisco Sérvulo Correia, são também pais de Matias, que nasceu em junho de 2017.

