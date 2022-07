Mia Rose resolveu partilhar um desabafo sobre a sua saúde mental. A cantora, de 34 anos, assume sofrer de ansiedade há vários anos, tendo sofrido uma intensificação no seu estado emocional nos últimos tempos.

"Como vocês sabem, sou uma pessoa que sofre de ansiedade há muito anos e, às vezes, tenho fases em que estou mais ansiosa, por diversas razões. E, há pouquíssimo tempo, passei por uma fase mais crítica em termos da minha ansiedade", confessou.

A viver estados de maior stress, Mia encontrou no ioga a terapia certa. "[O ioga] Foi das coisas que mais me ajudou a relativizar, estar de boa com a vida e tudo o que surge - seja bom ou mau", realçou, explicando estar a fazer este desabafo com o objetivo de ajudar outras pessoas que, como ela, sofrem de ansiedade.

