Mia Rose foi mãe pela segunda vez no passado domingo, 9 de março. Da sua relação com António Morais, nasceu o bebé António Francisco.

Depois de ter dado a boa-nova aos seguidores no dia 11, e de partilhar as primeiras imagens do filho, a artista publicou esta segunda-feira, 17, uma fotografia sua na qual se mostra "uma semana após o parto, sem filtros".

"Com o Mateus já tinha sentido o falacioso que é glorificar esta fase. Acredito que haja mulheres com experiências quase perfeitas (espero mesmo que sim). Por aqui não é o caso. O meu corpo está a ressentir os nove meses de gestação e o processo do nascimento do meu filho. Como podem ver ainda pouco foi ao sítio, o que é super normal", escreveu na legenda que acompanha as imagens do seu corpo.

"Porque esta fase tem tanto de bonito como de difícil. E a minha cabeça também ressente, às vezes mais do que o corpo até. Confesso que não é uma fase muito prazerosa para mim. Estou mais do que apaixonada pelo meu Tico e a explodir de amor por todos os lados, mas dói-me o corpo, estou exausta a todos os níveis e a minha cabeça, movida também muito pelas hormonas, não me dá descanso", revelou.

"Acho que chorei todos os dias desde que tive o meu bebé, às vezes sem razão aparente. E por saber o quão difícil foi com o nascimento do Mateus, desta vez também acrescenta o medo de ser igual ou parecido à primeira experiência - racionalmente sei que são situações, experiências e alturas da vida diferentes, mas tentem lá explicar isso ao emocional também".

E concluiu: "Mas se há algo que quero fazer de diferente, é ser mais transparente convosco em relação a este meu processo. Na altura, ajudou-me ver outras mulheres a falarem das suas experiências difíceis, por isso se ajudar uma pessoa que seja a não se sentir tão sozinha com estas minhas partilhas, já valeu a pena. Estamos juntas, mães. Sejam gentis convosco nesta fase, porque as hormonas dão cabo de nós!".

Recorde-se que, que além do bebé que acaba de nascer, Mia Rose é também mãe de Mateus, fruto da relação anterior com Miguel Cristovinho.

