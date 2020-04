Marco Horácio resolveu nos habituais desabafos que partilha com os fãs, no Instagram, dar destaque à sua transferência da SIC para a TVI. Confrontado com os comentário de que não aprovou a sua decisão, o apresentador quis explicar as suas motivações.

"Não se preocupem, estou muito feliz. Obrigado pelo apoio que as pessoas me têm dado. Há pessoas que também estão chateadas de eu sair da SIC, eu percebo, todos os sentimentos são válidos", começou por referir, explicando que apesar da mudança pretende continuar a ser o profissional que todos se habituaram a conhecer.

"Percebo que há pessoas que se sintam frustradas ou até traídas, mas não pensem assim... só vou mudar de casa, ou seja, levo a minha mobília atrás, e a minha mobília sou eu, a minha essência, aquilo que eu faço, a forma como estou com o público, a forma como estou grato ao público", destacou, por fim.

Recorde-se que o novo programa de Marco Horácio na TVI, 'A Vida Lá Fora', estreia já este domingo.

