Marco Horácio protagonizou esta semana a transferência televisiva que promete marcar a quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus. Depois de vários anos ao serviço da SIC, o apresentador e humorista mudou-se para a TVI.

E a sua estreia na estação de Queluz de Baixo acontece já este domingo, dia 5 de abril, com o apresentador a dar a cara por um novo programa - 'A Vida lá Fora'.

Mas afinal que programa será este?

'A Vida lá Fora' será conduzido por Marco Horácio, mas terá a participação de outros grande nomes da comédia em Portugal. Nilton, António Raminhos, António Machado, Guilherme Duarte e João Seabra representam o papel de comentadores de serviço.

O formato tem como objetivo ser um espaço de opinião onde se comenta a atualidade, tendo em conta o mais recente panorama que se vive no mundo. Este painel receberá também, no final do programa, um convidado musical que cantará um dos seus hits com uma letra humorística.

'A Vida lá Fora' será emitido semanalmente, terá a duração de 45 minutos e irá para o ar às 23h30.

