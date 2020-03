Marco Horácio deixou a SIC após vários anos ao serviço da estação de Paço de Arcos. A grande novidade foi anunciada esta terça-feira, dia 31, no mesmo dia em que a TVI o apresentou como o seu novo reforço.

Nas suas redes sociais, Marco Horácio escreveu ao final da noite aquelas que foram as suas primeiras declarações sobre a transferência televisiva.

"A necessidade de agir, de dar de volta ao público que já me deu tanto... a obrigação moral de contribuir com o que de melhor tenho para ajudar neste período difícil e, sobretudo, a vontade, a confiança e a sintonia que me foi dada pela TVI, pelo líder Nuno Santos e pelo Hugo Andrade fez me aceitar este desafio", começou pode declarar o novo rosto da estação de Queluz de Baixo, que este domingo estreia já um novo programa - 'A Vida lá Fora'.

"Mudo-me para uma casa nova, mas a minha vontade, profissionalismo, essência, gratidão ao público e espírito de missão vêm comigo. Obrigado de coração a todos e até já pessoal", rematou.

Também o diretor de programas da TVI, Nuno Santos reagiu a esta contração nas suas redes sociais.

"Sempre que trabalhei com o Marco Horácio correu bem. Lembram-se do grito 'Soltem a Parede...' ?! Pois, vai voltar a correr bem. O Horácio, um espírito livre, chega à TVI para fazer o que melhor sabe: fazer-nos rir. E temos que manter o humor no meio da crise. Aqui estamos", pode ler-se na sua publicação de boas-vindas.

