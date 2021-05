Joana Ribeiro prepara-se para seguir o exemplo de colegas como Daniela Ruah, Diogo Morgado, Pêpê Rapazote, Daniela Melchior e Albano Jerónimo. A atriz vai integrar, pela primeira vez, o elenco principal de uma produção internacional, como Lisa Dominguez em "The man who fell to earth", uma nova série norte-americana produzida para o canal Showtime pela CBS Studios, que conta com a participação de Naomie Harris, Annelle Olaleye e Chiwetel Ejiofor, ator e realizador britânico que ficou conhecido pelo filme "12 anos escravo".

Esta não é, no entanto, a primeira vez que a artista de 29 anos, que participou em telenovelas como "Sol de inverno" na SIC e "A teia" na TVI e protagonizou a série "Madre Paula" na RTP1, foi escolhida para um projeto internacional. Em 2018, entrou em "The man who killed Don Quixote", um filme realizado e escrito por Terry Gilliam e Tony Grisoni. No final do ano passado, a agência que a representa anunciou que a atriz entraria na terceira temporada da série alemã "Das boot: O submarino", exibida em Portugal no canal AMC.