Teresa Guilherme está sem mãos a medir. "A minha agenda até ao verão vai andar num reboliço por causa do teatro e das minhas palestras", assume a apresentadora de televisão, atriz e palestrante de 65 anos. Para além das formações que faz, está em cena com a peça "Monólogos da vagina", no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, mas, ainda assim, aceitou o convite de Ricardo Araújo Pereira para participar em "Isto é gozar com quem trabalha", exibido pela SIC na noite do passado domingo.

"Estava no Porto a dar uma palestra e vim a Lisboa gravar aquilo. Depois, subi novamente. Mas foi muito giro fazer de mim mesma num formato que todos conhecem. Eu, como adoro o programa e não tenho contrato com ninguém, fui", assumiu em declarações à revista TV Guia. Na última semana, a TVI anunciou um novo reality show, "Let love rule". Teresa Guilherme, considerada por muitos a rainha destes formatos, garante, contudo, que ainda não foi convidada para o apresentar.

"É o que eu gosto de fazer", assume. "A TVI, se quiser, pode falar comigo. Eu e a Cristina [Ferreira, diretora de entertenimento e ficção do canal] temos uma excelente relação. Mas, até agora, juro que não o fez. Nem tem de o fazer. A estação tem muitas caras", sublinha. "As minhas preocupações, neste momento, são outras", garante a atriz, que atua ao lado de Carla Andrino e Paula Lobo Antunes em "Monólogos da vagina". Depois da atual temporada em Lisboa, a peça pode ser vista no Porto.