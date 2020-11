Carolina Deslandes é uma das artistas portugueses mais reconhecidas da atualidade, resultado de um longo caminho e de um trabalho árduo para conseguir um lugar na música. Através de uma publicação na sua conta de Instagram, a artista revelou-se feliz com mais um feito profissional.

"Há 4 anos ouvi 'não trabalho com parideiras, trabalho com artistas'. Oh well. É um bom dia para acreditar na mudança, para acreditar que as mulheres são capazes de tudo. A mudança está a chegar", afirmou na legenda de uma publicação, onde exibe que a música que fez ao lado de Agir e Diogo Piçarra já é single de ouro.

