Catarina Raminhos, a mulher do comediante António Raminhos, voltou a mergulhar do baú de memórias e partilhou com os seguidores uma imagem especial na companhia do humorista.

A imagem remonta para uma das primeiras viagens que fizeram enquanto marido e mulher. Foi em 2007, quatro meses após darem o nó, e teve como destino Barcelona.

"Mais uma que podia cheirar a mofo, pela idade, mas que só me traz à memória cheiros bons. Estávamos em Barcelona, numa espécie de lua-de-mel que fizemos quatro meses depois de casarmos, em 2007. Assim, talvez cheire a uma Estrella Damm acabadinha de tirar, bem fresquinha, a uns pickles de alho ou a um pa amb tomaquet", explicou Catarina na legenda.

Raminhos, por sua vez, não deixou de comentar com o seu bom humor: "Vá ... mas diz lá às pessoas que tiveste de me perguntar em que ano é que casámos antes de postares isto".

