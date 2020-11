À semelhança de muitas celebridades norte-americanas, Gwyneth Paltrow relembrou o Dia de Ação de Graças na sua conta de Instagram, uma das datas mais importantes celebradas nesta época. Foi neste contexto que partilhou uma rara imagem com os seus dois filhos, revelando-se muito orgulhosa da família.

"Neste dia 26 de novembro, tive a possibilidade de visitar os meus pais no lar onde estão (no aniversário deles) com estes dois amores da minha vida. Feliz Dia de Ação de Graças. A vida tem altos e baixos incríveis. Talvez, senti-los todos ao mesmo tempo é a arte", escreveu na legenda da publicação.

De recordar que Apple, de 16 anos, e Moses, de 14, são frutos do anterior relacionamento de Gwyneth com Chris Martin.

