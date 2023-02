Gwyneth Paltrow, de 50 anos, decidiu partilhar com os fãs as histórias por trás de vários looks dos anos 90 que guarda até aos dias de hoje. Entre os visuais destaca-se um vestido da Calvin Klein que é do tempo em que namorou com Brad Pitt.

A atriz tem em casa um closet com visuais de "arquivo" e destacou a referida peça, que rapidamente despertou a atenção da imprensa internacional.

"Este é um vestido Calvin Klein dos anos 90 que acho que usei na estreia de alguma coisa quando estava a namorar com o Brad Pitt", recordou, segurando na peça de roupa. Trata-se de um vestido branco com botões.

O look foi usado na estreia do filme 'The Pallbearer' - com Gwyneth Paltrow e David Schwimmer no elenco. Na altura, o evento decorreu no Tribeca Film Center, em Nova Iorque, em abril de 1996. Veja algumas imagens na galeria.

Durante a gravação do vídeo, Gwyneth Paltrow também destacou que guarda algumas peças para a filha Apple, de 18 anos, fruto do casamento terminado com o vocalista do Coldplay, Chris Martin. O ex-casal tem ainda em comum o filho Moses, de 16 anos.

