Em casa de Gwen Stefani a semana termina com a celebração de uma data especial. Esta quinta-feira, 26 de maio, o filho mais velho da cantora completou 16 anos.

No Instagram, a mamã 'babada' fez questão de assinalar a data. "Não consigo acreditar que estou a escrever isto, mas... um feliz 16.º aniversário para o meu primogénito Kingston Rossdale. Esperei a vida toda para ser mãe - sou tão abençoada por Deus me ter escolhido para ser tua mãe. És tão amado e mal podemos esperar para ver o que vai acontecer no futuro! Tenho a sensação que vai ser bom! Amo-te", escreveu.

De recordar que Gwen Stefani e o ex-marido, Gavin Rossdale, são ainda pais de Zuma, de 13 anos, e Apollo, de oito.