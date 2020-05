Gwen Stefani e Blake Shelton decidiram investir numa nova mansão, que custou 13,2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de euros, situada em Encino, Califórnia.

Esta é a primeira casa que compram juntos desde que começaram a namorar em 2015.

Segundo a Variety, a habitação foi inicialmente colocada à venda por 14 milhões de dólares, 12,7 milhões de euros. Uma propriedade que conta com uma garagem com capacidade para quatro carros, uma luxuosa cozinha e uma grande piscina com spa.

Tanto Blake, de 43 anos, como Gwen, de 50, venderam as antigas casas que tinham em conjunto com os ex-companheiros. A cantora, por exemplo, desfez-se da mansão de Beverly Hills que tinha comprado com o ex-marido, Gavin Rossdale. Já o também cantor vendeu a propriedade de Brentwood, Tennessee, que tinha com a ex-mulher, Miranda Lambert.

