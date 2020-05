Foi em conversa com Teresa Guilherme, num direto feito no Instagram, esta sexta-feira, que Herman José comentou a carreira de Tony Carreira e dos filhos, David e Mickael.

Além de ter destacado esta fase que o mundo atravessa, a pandemia da Covid-19, e ter recordado alguns momentos da sua carreira, o humorista acabou por falar da família Carreira.

Depois de enumerar vários artistas com "grandes carreiras", como José Cid e Quim Barreiros, Herman disse: "Os exemplos que eu te posso dar de gente madura com sucesso é porque são extraordinariamente competentes na sua área. A incompetência só é tolerada com a juventude. Agora com os diretos na Internet, tem exemplos de pessoas que, não diria uma m*****, mas não são grande coisa. Mas lá está, tem as mamas no sítio, os cabelos muito giros, ou têm abdominais e são novos... O pipi é um grande avaliador de talentos".

Mas não ficou por aqui e acrescentou de seguida: "Atrevo-me a dizer que o princípio do Tony Carreira foi só por ser girinho e as senhoras que o iam ver tinham um pipizismo por ele. Depois ele arranjou uma forma de crescer artisticamente, e de se produzir artisticamente, e hoje em dia funciona autonomamente, independentemente do pipizismo. Agora os filhos andam à boleia do pipizismo das meninas, e muito bem. Elas não querem saber se o David ou o Mickael cantam".

