Gusttavo Lima está a desfrutar de umas férias em Angra dos Reis, no litoral do Rio, com os filhos, Gabriel, de três anos, e Samuel, dois, fruto do casamento terminado com Andressa Suita.

A aproveitar este dias de descanso, o cantor voltou a surpreender os fãs ao exibir a boa forma física na sua página de Instagram.

Mais uma vez, o artista brasileiro mostrou que mantém um corpo musculado, tendo recebido rasgados elogios. "Maravilhoso" e "lindo demais", são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários da publicação.

Veja na galeria outras fotografias do cantor onde destaca a boa forma física que mantém.

