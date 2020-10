A separação de Gusttavo Lima e de Andressa Suita apanhou muitos seguidores de surpresa. Depois de terem surgido vários rumores relativamente ao assunto, sendo que alguns chegavam mesmo a evidenciar a possibilidade de terem havido traições, eis que o artista brasileiro quebrou o silêncio.

Para tal, publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde dá o seu parecer.

"Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho e o respeito continuam", começa por referir.

"A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque é a mãe dos meus dois filhos. Eu não estava feliz. Podem ter a certeza que tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está a ser fácil, pois a separação gera sofrimento", adianta.

"Mas pior seria ser desonesto com ela e com os meus filhos. A verdade é uma só. Mais vale uma verdade dura, do que uma mentira fofa", concluiu.

Eis o momento.

Ver esta publicação no Instagram

