Após Gusttavo Lima ter desmentido os rumores sobre o alegado romance com a influencer Camilla Landim, de 19 anos, a jovem decidiu quebrar o silêncio, no Instagram, esta quinta-feira, como cita a revista Quem.

"Venho aqui falar sobre um assunto que tem causado uma grande repercussão. Tentei ignorar mas, infelizmente, não deu", começou por dizer. "Desde nova, sempre trabalhei com a televisão, fiz vários trabalhos profissionais, a minha mãe sempre esteve comigo a ajudar-me, como assessora. E eu nunca precisei de fazer nada desonesto com ninguém ou criar qualquer tipo de situação para sobressair sobre alguma coisa ou algo parecido", acrescentou.

Camilla destacou de seguida que não foi a responsável pelas especulações, como o cantor tinha alegado anteriormente. "E tudo o que eu publico aqui é a minha realidade, é a vida que vivo, e para quem me segue há muito tempo sabe que nada disso que eu faço, nada disso do que eu publico é novo. E há alguns dias o meu nome vem sendo vinculado a notícias ruins, de pessoas que não me conhecem", continuou.

E perante as críticas que tem recebido nas redes sociais, a jovem reforçou: "Não sou eu que estou a dizer isso, não tem porque ficar a atacar-me. Mas podem-me atacar à vontade, eu sei o que faço, a minha consciência está tranquila. E é isso, só quero paz, que vocês fiquem em paz e vou continuar a viver a minha vida como sempre vivi", rematou.

