Recentemente, foi especulado num perfil de Instagram que Gusttavo Lima estaria a viver um romance com a influencer Camilla Landim, de 19 anos. Rumor que o cantor fez questão de desmentir, como destaca a revista Quem.

"Vocês não se cansam de inventar tais mentiras? Ah, esqueci-me, vocês são 'zero credibilidade', né... Até quando é que vocês e essa moça vão sustentar esta fake news [notícia falsa], um mundo inexistente que ela mesmo cria e acredita que está comigo [risos]! Ou, eu teria vergonha de tal atitude", disse o cantor brasileiro.

Por sua vez, em resposta ao artista, a referida página insistiu: "Bebé, zero credibilidade, mas você não se cansa de enviar as suas músicas (que, na boa, estão a ficar chatas) para a gente divulgar. Para você, só presta quem passa a mão na sua cabeça para as atrocidades que faz. Aqui é imprensa independente que apura os factos. E sabe bem do que estamos a falar".

De acordo com a revista, até à data, Camilla ainda não comentou o assunto.

Rumores que chegam depois da notícia de Gusttavo e Andressa Suita terem assinado os papéis do divórcio, no início do mês de dezembro, cerca de dois meses após terem anunciado a separação. O ex-casal tem dois filhos em comum, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

