Fabiana Andrade, ex-namorada de Gugu Liberato, quebrou finalmente o silêncio após a trágica morte do apresentador brasileiro. A ex-dançarina, que manteve um relacionamento com o anfitrião durante três meses em 2001, afirmou que após saber do falecimento "entrou em depressão".

Numa entrevista ao Extra, Fabiana comentou os rumores que há muito corriam quanto a Gugu e que davam conta que este era gay.

"Acho um absurdo quando me perguntam se ele era ou não era [gay]. O que posso dizer é que ele foi um grande amigo e um homem exemplar", defendeu.

Importa sublinhar que a última vez que os dois se encontraram foi em 2015, num programa da Record.

