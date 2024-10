Dodi Al-Fayed, namorado da princesa Diana, estava ao seu lado quando se deu o trágico acidente de carro, em 1997, Paris, que roubou a vida aos dois.

Recentemente, o caso voltou a ser recordado uma vez que Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi, foi acusado de abuso sexual por dezenas de mulheres este ano.

Um antigo segurança da princesa de Gales revela agora que a tentou avisar sobre a 'fama' do pai do namorado à época.

"Podíamos até não saber nada sobre ele e sobre as mulheres naquela altura, mas a reputação dele já era controversa. Fiquei preocupado porque a Diana, ao associar-se a ele, podia não só sair magoada, como manchar o bom nome da monarquia", realçou Ken Wharfe, em declarações ao Daily Mail.

Wharfe preocupava-se ainda com as "histórias sobre as origens, riquezas e interesses de negócios" que eram fabricadas por Mohamed.

"Disse-lhe que ele era basicamente um vilão e que tornaria a vida da rainha muito difícil se pudesse desfilar com a princesa e com os meninos enquanto seus convidados, num momento em que ele estava a lutar publicamente contra o governo de Sua Majestade pela sua falha em conceder-lhe um passaporte", realça.

Para além disso foram vários os amigos que avisaram Lady Di que as propriedades de Fayed tinham escutas e câmaras a filmar tudo o que se passava.

Leia Também: Advogados identificaram 60 mulheres que acusam Al-Fayed de crimes sexuais