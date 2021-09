Grimes não é fã da palavra "mãe". A artista, de 33 anos, cujo nome verdadeiro é Claire Boucher, revelou num vídeo que fez para a Vogue, enquanto se preparava para a Met Gala, que o filho, X Æ A-Xii, de um ano, trata-a pelo seu nome.

"Acho que ter tido um bebé foi como um renascimento para mim, artisticamente. Ser mãe parece-me estranho por alguma razão. Não me identifico com a palavra", admitiu.

"O X diz 'Claire', mas não diz 'mamã'... talvez ele consiga sentir a minha repulsa pela palavra 'mãe'", explicou.

"Nem sei por que tenho uma repulsa por isso, eu respeito... apenas não me consigo identificar, é estranho", completou.

Note-se que X é fruto do relacionamento de Grimes com Elon Musk. O menino nasceu em maio do último ano.

