Elon Musk e Grimes foram vistos a deixar Nova Iorque, esta quarta-feira, depois de terem passado alguns dias na cidade com algumas estrelas do mundo da moda e do entretenimento.

O casal esteve presente na Met Gala 2021, que decorreu na segunda-feira, e o Page Six sabe que Musk, de 50 anos, organizou uma festa cheia de estrelas após o evento. Um encontro que contou com nomes como il Nas X, Leo DiCaprio, Chris Rock, Rami Malek e Scooter Braun, no Zero Bond.

Como recorda ainda o Page Six, a Met Gala - realizada anualmente no Metropolitan Museum of Art - provavelmente é um evento especial para Musk e Grimes, uma vez que foi no evento que fizeram a sua estreia oficial como casal na passadeira vermelha em 2018. Mais tarde, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, X Æ A-12, em maio de 2020.

Após um dia de 'recuperação' da Met Gala 2021, ambos foram fotografados a deixar o hotel em Manhattan com looks casuais e máscara de proteção individual por causa da pandemia da Covid-19. Veja na publicação abaixo:

