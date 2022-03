Dias depois de ter tornado público o nascimento de um segundo filho, fruto da relação com Elon Musk, a cantora Grimes volta a ser notícia por ter alegadamente refeito a sua vida amorosa.

A ex-companheira do milionário sul-africano parece estar novamente apaixonada. Segundo o Page Six, Grimes namora com Chelsea Manning - ativista transexual, famosa por ter ajudado a denunciar o caso WikiLeaks.

"Elas até já estão a morar juntas", revela uma fonte em declarações à referida publicação.

A relação não foi até ao momento confirmada por Grimes, mas a verdade é que os fãs mais atentos já haviam notado a sua interação com Chelsea Manning nas várias plataformas de redes sociais.

Recorde-se que Elon Musk e Grimes anunciaram a sua separação em setembro do ano passado, pouco tempo após o nascimento do primeiro filho, X Æ A-Xii, de 22 meses. O segundo filho, uma menina, cuja existência foi revelada na última semana, nasceu em dezembro de 2021 e foi concebido através de uma barriga de aluguer.

