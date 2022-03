O nome de Elon Musk voltou a encher manchetes com a notícia de que tinha sido novamente pai - o segundo bebé em comum com a artista Grimes -, o que levou o Page Six a recordar os sete filhos do fundador da Tesla.

Nevada Alexander Musk nasceu do casamento de Elon Musk com autora canadiana Justine Wilson e morreu subitamente às 10 semanas de vida.

Griffin e Xavier Musk nasceram em abril de 2004 através do método de fertilização in vitro. Dois anos depois, o casal decidiu recorrer novamente ao tratamento e assim nasceram os trigémeos Kai, Saxon e Damian, atualmente com 16 anos.

Em 2008, Elon Musk e Justine Wilson terminaram o casamento de oito anos e decidiram seguir caminhos diferentes.

O magnata da Tesla foi pai pela novamente em maio de 2020, de X AE A-XII, o primeiro filho em comum com Grimes, com quem tinha começado a namorar em 2018. Em dezembro de 2021, através de uma barriga de aluguer, deram as boas-vindas a Exa Dark Sideræl.

Leia Também: Elon Musk e Grimes tiveram segundo filho em comum em segredo