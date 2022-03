Elon Musk e a ex-namorada, Grimes, deram as boas-vindas ao segundo filho em comum. A cantora confirmou que ela e o fundador da Tesla foram pais novamente numa entrevista à revista Vanity Fair.

O bebé, segundo a artista, nasceu em dezembro de 2021 e foi concebido através de uma barriga de aluguer.

A criança foi batizada como Exa Dark Sideræl, sendo que o seu apelido será Y. Exa refere-se a um termo de super computação, enquanto 'Dark' representa o "desconhecido".

"As pessoas temem-na, mas na verdade é a ausência de fotões. A matéria negra é o lindo mistério do nosso universo", justificou a celebridade.

Recorde-se que o casal anunciou a sua separação em setembro do ano passado, pouco tempo após o nascimento do primeiro filho, X Æ A-Xii, de 22 meses. Contudo, Grimes chegou a notar que o afastamento não era definitivo, classificando o relacionamento com o bilionário tecnológico como "fluído".

A artista nota mesmo que ambos querem ter mais filhos.

