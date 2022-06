Grazi Massafera está hoje de parabéns. A celebridade brasileira completa 40 anos esta terça-feira, 28 de junho.

Corria o ano de 2004 quando Grazi Massafera venceu o concurso Miss Paraná, foi finalista do Miss Brasil e pouco depois concorreu à quinta edição do 'Big Brother Brasil'. Arrecadou o segundo lugar no reality show e ganhou enorme notoriedade.

Contra todos os preconceitos, conseguiu a oportunidade com que sempre sonhou na área da representação. Estreou-se nas novelas da Globo em 'Páginas da Vida', em 2006, e aí provou o talento que hoje lhe é reconhecido.

No campo pessoal, Grazi é discreta e reservada. O seu relacionamento mais comentado foi com Cauã Reymond. Da união resultou a única filha de ambos, Sofia Marques, de 10 anos.

