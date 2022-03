Jojo Todynho vive uma boa face profissional e pessoal. Além das gravações da segunda temporada do talk show 'Jojo Nove e Meia', do Multishow, deu o nó com Lucas Souza no início do ano.

Sobre a união, a artista brasileira destacou que "está ótima [a vida de casada]". "As pessoas querem saber muito, mas o meu casamento é o que eu digo, tenho que viver para mim e não para as pessoas. Há muitas 'fake news', muito blá, blá, blá... Quem sabe da minha vida, sou eu e Deus", acrescentou.

"Graças a Deus, estamos muito bem. Se as pessoas estão frustradas com o meu casamento, só tenho a dizer uma coisa: reclamem com Deus porque o problema é seu", continuou.

De acordo com a revista Quem, questionada sobre o desejo de aumentar a família, a cantora, de 25 anos, confessou que não está nos planos futuros, mas não descarta a ideia de ser mãe.

"Pode vir a qualquer momento. Não tenho isso de ficar a planear. Se tiver que acontecer, acontece", completou.

