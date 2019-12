Cristiano Ronaldo, considerado um dos melhores jogadores de futebol de sempre, conta aos 34 anos com uma carreira repleta de enormes sucessos. Glórias que lhe valeram reconhecimento mundial e que, consequentemente, o tornaram numa das celebridades que mais curiosidade suscita entre o público.

Com o ano de 2019 prestes a terminar, resolvemos recordar aqueles que foram os maiores rumores sobre CR7 e, claro, sobre todo o clã Aveiro.

As zangas entre Ronaldo, a mãe e a namorada Georgina

O ano começou com o jogador português e a namorada Georgina a colocarem um ponto final nos rumores que davam conta de um alegado mal-estar entre ambos.

Do ano anterior veio ainda o boato de uma alegada zanga entre Georgina e Dolores Aveiro, mãe de CR7. Em fevereiro, dona Doloes fez questão de numa entrevista esclarecer a polémica garantindo: "Nunca estive mal com ela [Georgina Rodríguez]". Declarações que não impediram que o rumor voltasse a ganhar força cada vez que as duas assistiam separadas a um jogo de Ronaldo.

O alegado casamento secreto

Este foi ainda o ano em que começaram os rumores de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez teriam casado em segredo. Em novembro, um site italiano avançou com a informação de que o 'sim' teria sido dito numa cerimónia realizada em Marrocos.

Georgina Grávida? Acreditou-se que o 5.º filho de CR7 estava a caminho

O look usado por Georgina Rodríguez numa gala em julho deixou à vista uma pequena barriguinha, que rapidamente deu origem a especulações. Foram muitos os que acreditaram que estava a caminho o 5.º filho de Ronaldo. Aliás, até Cristina Ferreira deu como certa a especulação. "Está [grávida]! Quase de certeza", afirmou a apresentadora.

Cirurgias plásticas: As críticas às mulheres do clã Aveiro

Dolores Aveiro mostrou-se mais magra em 2019, mas não foi apenas o seu físico a saltar à vista ao olhar atento dos internautas. Foram muitos os internautas que, por diversas ocasiões, levantaram o rumor de que esta teria feito cirurgias plásticas para conseguir um rosto mais jovem. Recorde aqui uma das fotos que mais polémica gerou.

Também Katia Aveiro se viu força da reagir publicamente após ser acusada de ter modificado o rosto.

Como seria de esperar, nem Georgina Rodríguez conseguiu escapar a este rumor. Já no fim do ano, os internautas notaram uma alteração nos lábios da modelo espanhola e rapidamente a especulação ganhou força.

Rita Pereira provoca mal-estar entre Ronaldo e Georgina

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e Rita Pereira marcaram presença na gala dos MTV EMAs, em Sevilha, e estiveram em grande destaque. Mas desta vez não foi o look que escolheram para a ocasião o que mais deu que falar. Logo após o fim fo evento surgiu na imprensa internacional uma notícia que dava conta de que a namorada de CR7 teria feito uma cena de ciúmes depois de o ver a conversar com Rita Pereira.

O rumor fez correr tinta na imprensa e levou a atriz portuguesa a esclarecer a polémica. Rita garante que "não se cruzou" com o casal na gala dos MTV EMAs.