Farta de ser questionada sobre se está ou não grávida, Joana Diniz recorreu à sua página de Instagram para desmentir os rumores e explicar que não se prepara para ser mãe pela segunda vez.

"[...] Chego a conclusão que vocês gostam de ser enganados. Tudo é uma questão de ângulos", disse na legenda de um conjunto de fotografias em que posa em fato de banho e que pode ver na galeria.

"Cagalhão para os ângulos. Fartinha estou eu de ter que tirar 100 fotos em ângulos diferentes para aparentemente parecer que estou um pouco quase nada mais magra", confessou.

"Também podia usar Photoshop como todas usam, mas dá trabalho ter que verificar se tudo fica bem ao milímetro para não parecer paredes tortas, cuecas tortas, geometricamente estar tudo minimamente bem (tudo o que as influencers que não tem nada para fazer fazem, nada que uma casa para cuidar, um trabalho à séria e dois putos não lhes resolvessem a situação). Acabava-se logo as belezuras. Farta da pergunta: 'estás grávida?'! Oficialmente estou forte. Forte, gorda, larga, a que lhe queiram chamar. 65kg no bucho", realçou.

"65kg de comer refugados, 65kg de gins, boa comida, bons passeios. Desfrutei da vida a babuge. Posso?? Obrigada", acrescentou.

"Malta, desculpem as asneiras, mas caramba. Todos os dias arroz. Cansa. Meti há coisa de 10 minutos uns storys, mais de 10 mensagens a dizer 'estás grávida??'. Por acaso tenho uma boa cabeça e estou-me a cagar para a vossa opinião. Mas e se não tivesse boa da cabeça?? Já viram o problema que me estavam a causar, mesmo ao gostarem de mim? Nem todas são a Joana, ok??F****** para isto, que me deu já o nervo e só por causa disso vou já ali comer uns ursinhos de gomas que gosto tanto. E hoje vou dormir com 67kg mas feliz", escreveu ainda.

De recordar que, atualmente, Joana Diniz namora com Flávio Miguel. A ex-concorrente do 'Big Brother' e 'Casa dos Segredos' é mãe de uma menina, Valentina, fruto de uma relação anterior.

