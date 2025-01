Sophia Havertz, mulher do futebolista alemão Kai Havertz, recorreu às redes sociais neste domingo, 12 de janeiro, para expor e denunciar as ameaças que tem recebido após o marido ter falhado um penálti num jogo. ,

O jogador integra atualmente a equipa do Arsenal, clube britânico, e falhou no desempate por grandes penalidades com o Manchester United na partida desse dia. Com esta falha, o clube do desportista perdeu a Taça de Inglaterra.

O jogo de Kai Havertz fez com que a mulher, que se encontra grávida pela primeira vez, recebesse várias mensagens de ódio e até ameaças. Nas histórias da sua conta de Instagram, Sophia mostrou duas das mensagens que recebeu.

"Espero que tenhas um aborto espontâneo", ameaçou um internauta. "Vou a tua casa e mato o teu bebé. Não estou a brincar", pôde ler-se ainda noutra partilha.

Em resposta Sophia Havertz escreveu: "Para mim, é chocante que alguém pense que é correto escrever uma coisa destas. Espero que tenhas vergonha de ti próprio. Não sei bem o que dizer, mas por favor, sejam mais respeitadores. Nós somos melhores do que isto".

De acordo com o The Guardian, o Arsenal já está a investigar as mensagens enviadas à mulher do futebolista e, consequentemente, à procura da identidade dos internautas.

