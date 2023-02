Laura Figueiredo fez recentemente um desabafo no qual contava ter ganhado mais peso do que deveria na fase da gravidez em que se encontra. Depois desta partilha, a esposa de Mickael Carreira foi inundada com perguntas sobre quantos quilos teria aumentado ao certo.

Perante a onda crescente de reações por parte das suas seguidoras, a apresentadora de televisão resolveu gravar um vídeo através do qual sensibiliza as fãs para o facto de determinadas questões "serem desconfortáveis e gerarem comparações".

"Nunca comparar um corpo, nunca comprar uma mulher e nunca comparar uma barriguinha", apelou, passando a desvendar o motivo pelo qual não diz quantos quilos engordou até agora.

"Escolho não dizer quantos quilos engordei até agora precisamente por causa disso. Sei que há figuras públicas grávidas neste momento, que estamos perto, e não acho que seja simpático compararmos. Prefiro não o fazer", defendeu.

Por fim, Laura Figueiredo garantiu que está a ter uma gravidez "muito feliz" e que até agora não teve nenhum enjoo.

Laura Figueiredo está grávida do segundo filho, fruto da relação de longa data com Mickael Carreira. O casal já é pai de Beatriz, que completa seis anos em março deste ano.

