Grávida de duas filhas gémeas, Débora Monteiro presenteou os seus seguidores do Instagram com um retrato muito bonito no qual se encontrava nos quatro meses de gestação.

"Marrocos. Início de Fevereiro, 4 meses de gravidez", afirmou na legenda da publicação.

Importa sublinhar que as meninas são fruto do relacionamento da atriz de 36 anos com Miguel Mouzinho.

Veja a publicação: