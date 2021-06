A preparar-se para ser mãe, Anabela Santana surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com mais um registo da gravidez, mas desta vez sem roupa.

A ex-concorrente do 'Casados à Primeira Vista' publicou uma fotografia onde aparece nua, deitada na cama. Uma imagem que foi captada pelo companheiro, Francisco Calado.

"É isto que acontece quando deixas o teu telemóvel nas mãos do teu namorado, enquanto relaxas. E isto sou eu aos olhos de Francisco Calado, sem roupas de marca, sem sapatos caros ou acessórios, despida de tudo", começou por escrever na legenda do registo.

"Não é uma foto sexy nem provocadora, é o que é, despida de roupa e de intenções, mas deixo uma reflexão... Qual será o papel do homem, do namorado/marido do futuro pai?! Andamos meses perdidas entre estados de espírito, mudanças de humor, mudanças físicas, mudanças hormonais, alterações das rotinas do quotidiano, da vida que conhecemos até então... E ele?", destacou.

"Sabes quando tens aquele ataque de nervos porque aquelas calças de ganga, aquelas que são só as tuas favoritas deixam de servir, e tens uma voz calma e de sorriso nos lábios a dizer-te 'calma, tu estás grávida', ou quando o teu corpo está num tamanho mais acima e a tua cabeça ainda não se deu conta e continuas a querer entrar no mesmo xs e a fazer tudo igual?! Acabamos os dois a olhar um para o outro, e nesse olhar só há amor e é nesse amor que arranjo forças para lidar com as mudanças, e é nesse olhar que ele ganha espaço para poder entrar no meu mundo", acrescentou, falando do apoio que tem recebido do companheiro nesta fase.

"Tenho um homem que me diz todos os dias que estou linda, por vezes mais que uma vez. Tenho um homem que me enche de mimos ao longo do dia, sou uma sortuda... Penso nas mulheres que passam por todas estas alterações sem ter isso... Não sei se é este o papel do homem, nem sei se há maneira certa ou errada do pai acompanhar a gravidez, nem sou ninguém para avaliar isso, falo do que tenho vivido e do que me tem feito sentir a mulher mais amada à face da terra, mesmo nas alturas em que nem eu me amo", disse.

"Não é fácil para mim revelar fragilidades, fraquezas, inseguranças... Mas tenho aprendido que não sou só eu que estou perdida entre mudanças, o futuro pai também está. Deixar as fragilidades à vista é a melhor forma de as enfrentar, porque enquanto as escondo ao me fazer de forte ninguém sabe que elas existem e sou só eu a lidar com elas, com ajuda tudo fica mais fácil", continuou, afirmando que "não poderia ter escolhido melhor pai" para a bebé que está quase a nascer, a pequena Mafalda.

