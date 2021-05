Marta Rangel deixou os seus seguidores de queixo caído ao partilhar esta quinta-feira na sua conta oficial de Instagram um conjunto de impressionantes imagens captadas no momento em que há uma semana deu à luz a sua primeira filha - a bebé Caetana, que nasceu a 29 de abril.

"Sim, é uma imagem impressionante. Mas não é também o 'milagre' da vida?", questiona a antiga participante de 'Casados à Primeira Vista' na legenda da publicação.

Marta quis ainda na primeira pessoa falar sobre o seu parto, no caso uma cesariana.

"Sim, há sensações estranhas numa cesariana (parecido com ir ao dentista e não ter dor por causa da anestesia, mas sentir 'mexer'), sim há dor no pós-parto (e uma 'moca' simpática à conta da medicação) e aqui a equipa médica que me acompanhou fez toda a diferença para me sentir tranquila e até divertida num momento tão intenso", conta.

Por fim, a jornalista abre o coração para falar sobre a bolha de amor que vive no momento.

"Questionei-me se olhar para a minha filha seria amor à primeira vista. Foi. E aumenta a cada dia que passa. Provavelmente todas as mães dizem o mesmo dos seus filhos, mas acho mesmo que não há bebé mais linda e perfeita do que a minha. É o meu próprio milagre. Por todos os motivos. Talvez alguns caminhos mais tortuosos tivessem mesmo que existir para vir dar aqui. Por isso, digo e repito: faria tudo igual", termina.

Veja na galeria as impressionantes imagens partilhadas por Marta.

Leia Também: Nasceu a filha de Marta Rangel de 'Casados à Primeira Vista. Eis a foto