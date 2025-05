A proximidade entre Bruno Neto (filho de Marta de Neto do 'Casados à Primeira Vista) e Marta Sá (ex-participante do 'Casados') não tem passado despercebida.

Andreia Rodrigues recebeu no seu programa 'Estamos em Casa', da SIC, Marta Sá e acabou por ouvir também Bruno Neto em videochamada. Durante este momento, a apresentadora aproveitou para questionar se a relação que os une é apenas amizade.

Ao perguntar se "têm uma relação amorosa", Marta e Bruno não disseram nem sim, nem não. Quando questionados se estavam a namorar, ambos disseram que "não".

"Existe amor entre mim e a Marta, mas como existe entre mim e outras pessoas, é normal. Já me identificava com a Marta [quando ela estava] dentro do programa, como pessoa. Depois tive o prazer de a conhecer e gostei muito. Hoje em dia somos bons amigos, quem sabe um dia grande amigos", partilhou Bruno Neto, que teceu vários elogios a Marta. Veja aqui.

