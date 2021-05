Nasceu a 29 de abril a primeira filha de Marta Rangel, participante do programa da SIC 'Casados à Primeira Vista'.

"A partir de hoje, o Dia da Mãe é também o meu dia", anunciou a jornalista este domingo nas suas redes sociais.

"A Caetana nasceu a 29 de abril, às 10h41 com 3,250 kg e 48 centímetros", revela ainda Marta, dando conta de que já regressou a casa com a filha.

"Com o nascimento da Caetana, nasce também uma mãe que, um dia, chegou a duvidar que o seria. Nascem também dúvidas, novos receios, muita esperança e uma força inabalável para fazer deste mundo um lugar melhor para ela viver. De uma coisa eu tenho a certeza: a Caetana chegou para trazer ainda mais amor às nossas vidas - à minha, do pai, dos avós, dos tios de sangue e de coração", pode ainda ler-se na publicação, onde é revelada a primeira fotografia da bebé - uma imagem captada no momento do parto.

"A bolha de felicidade que se criou e tem multiplicado à nossa volta só me faz acreditar, cada vez mais e com uma profunda convicção, que a vida sabe sempre o que faz. Feliz Dia da Mãe", termina.

