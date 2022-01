O grão-duque Henri do Luxemburgo está infetado com Covid-19, informou o palácio através de um comunicado publicado no site oficial.

"Depois de um autoteste realizado hoje que teve um resultado positivo, Sua Alteza Real, o Grão-duque entrou esta manhã em isolamento, de acordo com as orientações estabelecidas pela Direção de Saúde. Um teste PCR realizado posteriormente confirmou este resultado e o Chefe de Estado está isolado", lê-se.

A mesma nota garante que "o grão-duque apresenta atualmente sintomas leves e continuará a desempenhar as suas funções".

A notícia surge no mesmo dia em que a casa real da Suécia comunicou que os reis Carlos Gustavo e Sílvia também estavam infetados com Covid-19.

