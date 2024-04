O programa das tardes da TVI, conduzido por Manuel Luís Goucha, foi encurtado esta quinta-feira, dia 25 de abril, o que fez com que o apresentador tivesse menos tempo para a entrevista a Catarina Sampaio, a concorrente que foi expulsa do 'Big Brother' no passado domingo.

Aborrecido com o facto de querer continuar a conversa e de não puder fazê-lo, Goucha contestou a decisão da estação e fê-lo... em direto.

"Seja muito feliz, Catarina. Eu só lamento não ter mais tempo. Realmente agora tenho esta dificuldade de tempo, porque eu ficava aqui uma hora a ouvi-la", fez notar inicialmente Goucha.

"Mas espero que também quem me esteja a ouvir, por exemplo, na régie, perceba isso. Há conversas que valem muito mais tempo", rematou o veterano apresentador.

Veja o momento aqui, a partir do minuto 51:22.

