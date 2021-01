Depois de anunciar que vai receber Manuela Moura Guedes no programa 'Goucha', da TVI, desta quinta-feira, Manuel Luís Goucha chamou a atenção para a convidada com quem vai conversar antes da jornalista. "Uma mãe com uma partilha que não podem perder", afirmou na sua página de Instagram.

"Esta mãe recebeu, no dia 24 de maio de 2019, às 16h36, uma mensagem do seu filho com 18 anos. Dizia assim: 'Eu amo-te, mãe. Dei muitos problemas, não aguento outra desilusão. Desculpa, sei que estou a ser egoísta. Desculpa'. O que aconteceu vai ser partilhado logo à tarde", contou.

O apresentador confessou que esta partilha o "tocou particularmente" e que acha "necessária de ser ouvida porque pode ser uma alerta para muitos pais".

