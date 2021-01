Manuel Luís Goucha começou o dia com a partilha de um vídeo na sua página de Instagram no qual se mostra a preparar uma das entrevistas do programa desta quinta-feira. Um desafio que aguarda com entusiasmo e curiosidade.

"Hoje temos como uma das convidadas a Manuela Moura Guedes. Isto quer dizer que será ela, através do que vai dizendo, que vai apontar caminhos para a conversa. Esse é o desafio de uma boa conversa", começou por dizer.

O anfitrião das tardes da TVI afirmou ainda que a conversa vai abordar "temas divertidos, porque a Manuela é divertida, temas imprevistos, porque a Manuela é imprevista, temas desassombrados, porque assim é a sua convidada".

"Tudo pode acontecer no programa desta tarde", rematou.

