Manuel Luís Goucha quis esclarecer os seus seguidores sobre as medidas de segurança adotadas pela TVI e pela produtora do seu novo programa das tardes - 'Goucha'.

"Na equipa da Coral com quem trabalho somos testados todas as segundas e quintas", começa por explicar o apresentador, que às suas palavras juntou um hilariante vídeo onde o realizador Gonçalo 'foge' do teste à Covid-19.

"Com o Gonçalo (maravilhoso e inspirado realizador) a cena é sempre a mesma! Ainda dizem que eu é que sou maricas", brinca o apresentador na legenda das hilariantes imagens.

