Kelly Baron e Pedro Guedes estiveram hoje, dia 2, à conversa com Manuel Luís Goucha. A acompanhá-los neste momento esteve o filho do casal, o pequeno Miguel.

Questionados sobre o motivo pelo qual demoraram mais tempo a tomar a decisão de ter um filho, a influenciadora brasileira respondeu: "Sempre gostamos muito de deixar que as coisas acontecessem e nunca me tinha tocado no coração".

Na verdade, Kelly confessa que nunca teve o desejo de ser mãe, tanto que quando contou à família que estava grávida foi uma surpresa.

Esta afirmou que mudou de ideias quando ficou a tomar conta do sobrinho, momentos que lhe tocaram o "coração". Quando o menino regressou à escola, esta sentiu-se sozinha. "Ficou um vazio muito grande", considerou.

Miguel, recordou-se, nasceu a 22 de junho do ano passado.

Leia Também: Depois de ser mãe, Kelly Baron assume dificuldade em voltar à vida sexual