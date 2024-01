Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa, esta segunda-feira, a colega Mafalda Castro que se prepara para ser mãe pela primeira vez. Durante a entrevista, acabaram por falar da brincadeira de Goucha com o marido, Rui Oliveira, que recriaram a fotografia de Cristina Ferreira nas Maldivas com João Monteiro.

Entre gargalhadas, o apresentador destacou: "Fui eu que tive a ideia e depois o Rui completou. Fomos aos chineses comprar aqueles cartuchos. É Maldivas 'low cost'".

"Adorava ver-vos nos chineses", comentou de seguida Mafalda Castro. Veja este momento aqui.

