O casaco que Manuel Luís Goucha escolheu para apresentar a 6.ª gala de 'Uma Canção Para Ti' não é novidade para os espetadores.

O comunicador repetiu o blazer florido com que se estreou no 'Big Brother', em setembro do ano passado, ainda que desta vez o tenha conjugado com umas calças brancas e, na primeira ocasião, com umas calças do mesmo padrão.

Cláudio Ramos, com quem Goucha conduziu o reality show, sublinhou a repetição da peça nas suas redes sociais. "Eu já vi esse casaco", escreveu numa montagem de duas fotografias do colega, uma ao seu lado e outra com Maria Cerqueira Gomes.

Até ao momento, Manuel Luís Goucha não reagiu à brincadeira do colega de profissão.

Veja as fotografias do blazer na galeria.

© Instagram/Cláudio Ramos