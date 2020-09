Manuel Luís Goucha aproveitou o fim de semana para rumar ao Alentejo. Já no seu monte, o apresentador matou saudades do marido, Rui Oliveira, relaxou e até partilhou com os seguidores uma fotografia de uma das suas gatas.

"No Monte... com a Faneca", pode ler-se na legenda do registo, que deu origem a mais uma polémica nas redes sociais.

A imagem causou estranheza a alguns seguidores pelo facto de mostrar a decoração de uma das salas do apresentador e nela surgirem penduradas cabeças de veados. Sem saberem que estas peças são apenas de madeira, os fãs não tardaram em apontar as suas críticas.

"Manuel Luís, conhecendo-o como um grande amigo e defensor dos bichos, não entendo como gosta de troféus de veados mortos, com olhos de vidro, na sua sala. Digo com muita estima, esperando que reflita", escreve uma seguidora, que não ficou sem resposta por parte da estrela das manhãs da TVI.

"Vê troféus de veados mortos? Ia jurar que tinha cabeças de madeira na parede cá do monte. Haja paciência, também o digo com muita estima", reagiu Manuel Luís Goucha, esclarecendo o assunto em público e perante todos.

Leia Também: "Só me vou embora daqui a 2 anos e 3 meses", diz Goucha no 'Você na TV'