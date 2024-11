Manuel Luís Goucha esteve esta quarta-feira, 13 de novembro, no 'Dois às 10'. O comunicador foi entrevistado por Cristina Ferreira a propósito da estreia do seu novo programa, 'Funtastico'.

De coração aberto, Goucha falou ainda sobre o momento que atravessa desde a morte da mãe, Maria de Lourdes, em agosto deste ano.

"Tenho muitos momentos mais complicados", admitiu, explicando que esta é uma época particularmente difícil porque sempre que montava a árvore de Natal ligava à mãe para partilhar com ela todo o seu entusiasmo com as decorações.

"Dou comigo em alturas em que penso, vou ligar para a minha mãe. É aí que penso, ela já não está lá", confessou, explicando que estes são os momentos que mais lhe custam desde a partida da mãe.

Ainda que a aprender a lidar com a saudade, Manuel Luís Goucha procura focar-se no "privilégio" que teve por ter "uma mãe durante 69 anos".

"Ainda tenho as cinzas em casa e todos os dias digo, olá mãe", reforçou, revelando a forma como está a viver o luto.

Leia Também: "O que é que vai fazer para ali"? Disse a psicóloga a Manuel Luís Goucha